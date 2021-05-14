ABD’li yetkililer doğruladı: Gizemli Havana sendromu vakaları artıyor… 130 kişide görüldü

Dünya corona virüsüyle mücadelesini sürdürürken, salgında en çok kayıp veren ülke olan ABD’de ‘gizemli hastalık’la ilgili soru işaretleri artıyor. Özellikle diplomatlar ve Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında yayılan beyni etkileyen Havana sendromunun 130 kişide tespit edildiği ortaya çıktı.

Guardian’ın haberine göre, Aralık 2020’den bu yana denizaşırı ülkelerde görev yapan üç CIA yetkilisi, ciddi semptomlar göstermeleri üzerine Washington’daki Walter Reed Askeri Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Guardian’ın aktardığı rapora göre, ABD’li yetkililerin doğruladığı vakaların daha önce bilinenden 70 daha fazla olduğu belirtildi.

GEÇMİŞTE YAŞAYANLAR FARK EDİYOR



Havana sendromu yaşayan eski yetkilileri temsil eden Mark Zaid, “Rakamlar kesinlikle artıyor” dedi. Uzmanlar, açıklanan yeni verilerle, geçmiş dönemde sendromu geçiren kişilerin semptomları tespit ederek kendilerinin de bu durumu atlattığını fark ettiğini, artan rakamların yeni görülen vakaları yansıtmadığını vurguladı.

‘MİKRODALGA SİLAHI VERİLERİ ZAYIF’

ABD Ulusal Bilimler Akademisi, Aralık ayında yayınladığı bir raporda, Küba ve Çin’de çalışan hükümet yetkilileri direkt bir enerjiye maruz kalmaları sonucu ciddi beyin hasarları yaşadıklarını öne sürmüştü. Ortaya çıkan belirtiler arasında denge ve işitme problemleri, düşünceleri toparlayamama ve bilinç bulanıklığı ile sürekli endişe hali tanımlandı.

Los Alamos Ulusal Laboratuvarı eski çalışanı Cheryl Rofer sendroma maruz kalan kişiler üzerinde yaptığı çalışma sonucunda, bu duruma bir çeşit mikrodalga silahının yol amış olabileceği ihtimalini değerlendirdi. Rofer, “Mikrodalga silahına işaret edecek veriler fazlasıyla zayıf. Silahın nasıl çalıştığına dair bir fikir yok. Böyle bir silah geliştirdiği düşünülen herhangi bir ülkeye ilişkin kanıt da bulunmuyor” dedi.