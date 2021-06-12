Afrin’de füze ve top atışları hastaneye isabet etti! Ölü ve yaralılar var

Hatay Valiliğinin açıklamasına göre, Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden PKK//PYD terör örgütü tarafından yapılan grad füzesi ve top atışları Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi’nin acil bölümüne isabet etti.

Olayda ilk belirlemelere gör 6 kişi öldü, 20’nin üzerinde kişi yaralandı.

Açıklamada; “Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.” denildi.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Valilik yeni bir açıklama ile ölü sayısının 13’e, yaralıların sayısının da 27’ye yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada; “Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır.” denildi.

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