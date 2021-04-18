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Ağaca çarpan kayakçının feci ölümü kamerada

Rusya'da düzenlenen kayak yarışında, 56 yaşındaki sporcu virajı alamayınca yol kenarındaki ağaca çarparak hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 19:46, 18/04/2021
HaberlerDünya

Rusya’nın Kamçatka Adası’nda her yıl geleneksel olarak yapılan Avaçka maratonunda bir yarışmacı hayatını kaybetti. Ülkenin farklı bölgelerinden sporcuların katıldığı kayak yarışmasında, 50 yaş kategorisinde yarışan bir kayakçı, virajı alamayınca süratle yol kenarındaki ağaca çarptı.

Rusya’nın Krasnodar Bölgesi’nden yarışlara katıldığı öğrenilen 56 yaşındaki kayakçı, çarpmanın etkisi ile hareketsiz bir biçimde yerde kalırken, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Kazanın ardından organizatörler yarışmaların iptal edildiğini duyurdu.

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