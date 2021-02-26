Aliyev’den Paşinyan yorumu: Bizi dinlese rezil olmazdı

Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetinin istifa etmesi çağrısının ardından ülkedeki gergin bekleyiş sürüyor. Dünyanın gözünün çevrildiği bölgeyle ilgili son açıklama Dağlık Karabağ krizinden zaferle çıkan Azerbaycan’dan geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaptığı açıklamada, “Ermenistan yönetimi vaktinde bizi dinleseydi böyle rezil bir duruma düşmezdi. Biz hiçbir zaman başka ülkelerin iç işlerine karışmıyoruz. 10 Kasım'da imzalanan anlaşma icra ediliyor, icra edilmelidir. 10 Kasım'da imzalanan anlaşmaya uyulmaması durumunda Ermenistan daha zor bir duruma düşecektir” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ordusu, dün dünyayı şoke eden bir açıklamayla Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemişti. Bunun bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan sokaklara çıkarak destekçilerini arkasına almıştı. Paşinyan, istifasını isteyen Genelkurmay Başkanı’nı da görevden almıştı.