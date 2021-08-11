Almanya’da aşı yerine ‘tuzlu su çözeltisi’

Almanya'da aşı karşıtı olduğuna inanılan bir hemşirenin insanlara corona virüs aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği öne sürüldü. Ülkeyi ayağa kaldıran olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SOZCU.COM.TR

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Almanya’nın Friesland bölgesinde yürütülen soruşturma, bir hemşirenin insanlara corona virüs aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte etmiş olabileceğini ortaya çıkardı.

Kuzey Almanya’daki yetkililer, bir polis soruşturmasının sürdüğünü belirtirken, binlerce kişiye bir kez daha aşı yaptırmaları çağrısında bulundu. Yerel bir meclis üyesi olan Sven Ambrosy, Facebook’ta yaptığı açıklamada, yerel yetkililerin bu olaydan etkilenmiş olabilecek yaklaşık 8.600 kişiden söz ettiğini açıkladı.

YENİDEN AŞI OLMAYA ÇAĞIRDILAR

Yerel meclis üyesi Sven Ambrosy, olayın ortaya çıkmasının ardından “Tamamen şok oldum“ tepkisini gösterirken, vatandaşları da yeniden aşı olmaya çağırdı.

Yapılan incelemeler sonucunda, tuzlu su solüsyonuyla aşılanan kişilerin yaşlarının daha yüksek olduğu ve risk taşıma ihtimallerinin de yüksek olduğu vurgulandı. Polis müfettişleri, ismi açıklanmayan hemşirenin amacının net olmadığını, ancak sosyal medya paylaşımlarında aşılarla ilgili şüpheci görüşlerini dile getirdiğini söyledi.

Hemşirenin aşı karşıtı olduğu için böyle bir yöntem uyguladığı öne sürülürken, soruşturma sürüyor.

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