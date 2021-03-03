Almanya’da aşırı sağcı partiye takip

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) hakkında takip kararı çıkarıldı… İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Almanya’da ilk defa bu tür bir karar çıkarılırken bunun sebebi olarak da AfD’nin demokrasiye potansiyel bir tehdit oluşturması gösterildi.

Modern Almanya’da daha önce federal parlamentoda temsil edilen hiçbir siyasi parti istihbarat birimlerinin takibine düşmemişti. Uluslararası kamuoyunun da gündemine oturan bu gelişme ile ilgili New York Times kapsamlı bir haber hazırlarken, ülkede yaşanan bu gelişmenin çözümü güç soruları da beraberinde getirdiğini vurguladı.

NY Times, “Ülkede büyük bir oy oranı alan ve son dönemde iyice aktifleşen ve fakat buna karşılık demokrasiye tehdit olarak görülen bir siyasi parti ile ne yapmak gerek” sorusunu sorarken özellikle Almanya’nın geçmişiyle yüzleşen ve mültecilere önceki yönetimlere kıyasla daha çok kucak açan Angela Merkel’in 16 yıllık görev süresinin sona ereceği bir dönemde AfD ile azınlık karşıtlığı ve İslamofobinin yaygınlaştığı hatırlatıldı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI TAKİP ALTINDA

Corona virüsü salgını süresince AfD gösterilerini artırarak daha radikal bir tutum sergilerken bu durum Anayasayı Koruma Federal Ofisi’nin iki yıl boyunca AfD yetkililerinin sosyal medya paylaşımları ve yaptıkları açıklamaları takip ettiği belirtildi.

Geçen yıl istihbarat birimlerinin AfD ve gençlik kollarını aşırıcılar olarak tanımladığı belirtilirken parti içinde öne çıkan sözü geçen liderleri yakın izlemeye aldığı belirtildi.

AfD’DE TEPKİ BÜYÜK

Bu olayın ortaya çıkması AfD üyeleri arasında büyük tepki çekti. AfD yetkilileri yıllarca istihbarat birimleri tarafından takip edildiklerinin öğrenilmesinin ardından yasal yola başvuracaklarını duyurarak, bu hamlenin siyasi sebeplerle gerçekleştiğini vurguladı.

Parti liderlerinden Alice Weidel, “İstihbarat servisinin bizi takip etmesi tamamen siyasi. Eyalet ve federal seçimlerin bu yıl yapılacak olmasıyla tamamen örtüşüyor” dedi. Parti içinde öne çıkan siyasetçilerden biri olan Jürgen Braun da, “İki kritik bölgesel seçime haftalar kala ve ulusal seçimlere aylar kala istihbarat biriminin partinizi şüpheli bulması, Almanya’da yaşadığımızı hatırlatıyor” dedi.

Almanya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Anayasayı Koruma Federal Ofisi’nin esas görevi Naziler gibi ikinci bir siyasi partinin göreve gelmesini ve Alman demokrasisine tehdit unsuru olmasının önüne geçmek.

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