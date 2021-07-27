Almanya’da fabrika patlamasının bilançosu netleşiyor

Almanya’nın Leverkusen kentinde ilaç şirketi Bayer'in de fabrikasının bulunduğu sanayi bölgesinde meydana gelen patlamanın bilançosu netleşiyor. Yetkililer, yerel saatle 09.40 sıralarında yaşanan patlamada 1 işçinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu belirtilirken, işçilerden 4'ünün hala kayıp olduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Nedeni henüz tespit edilemeyen patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle gökyüzü siyah duman bulutlarıyla kaplanmıştı.

Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi, patlamanın tehlike oluşturduğu gerekçesiyle çevrede yaşayanlara evlerinde kalmaları ve kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulunmuştu.