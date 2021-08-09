Almanya’da sel felaketine 30 milyar euroluk bütçe ayrılacak

Geçen ay Almanya'da yaşayan sel felaketi sonrasında yaraları sarma çalışmaları devam ediyor. Alman yetkililer selden hasar gören bölgelere 30 milyar euroluk bir bütçe ayrıldığını açıkladı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Almanya’da geçen ay Bavyera ve Ren bölgelerini etkisi altına alan ve çok sayıda insanın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda binanın yıkıldığı sel felaketinin yaralarını sarmak için yetkililer harekete geçti.

Hıristiyan Demokrat Birliği’nin lideri Armin Laschet, bölge valisi Almanya’nın yaşadığı sel felaketine müdahale etmek için 30 milyar euroluk bir bütçe ayrılacağını açıkladı.

Daha önce Reuters’a konuşan yetkililer yardım paketinin 20 milyar euro olacağını açıklamıştı. Laschet’nin de memleketi olan eyalet son yılların en büyük sel felaketini yaşamıştı.

İlginizi Çekebilir Almanya ve Fransa, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarını görmezden geliyor