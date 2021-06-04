Almanya’da seçmeli dil kararı: Arapça ve Çince var, Türkçe yok

Almanya'nın en zengin eyaletlerinden biri olan ve 400 binden fazla Türk asıllı vatandaşın yaşadığı Hessen'de, liseye giden Türk çocuklar artık karneye etki eden seçmeli 2. veya 3. yabancı dil olarak, Arapça, Çince, Portekizce ya da Lehçe öğrenmek zorunda. Bu karardan önce Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu ve Türk derneklerinin neredeyse hiçbir lobi faaliyeti olmadı. Karardan sonra da girişimde bulunulmadı.

TÜRK VEKİLLER SESSİZ



Hristiyan Demokrat Parti (CDU) ve Yeşiller hükümeti, Türk kökenli vekillerin hiçbir direnişi olmadan, yeni dil dersleri ile ilgili karar aldı. Eyaletin yüzde 31'i yabancı kökenlilerden oluşuyor ve bunların yarıdan fazlası da Türk kökenli. Halen 400 binden fazla Türk kökenlinin yaşadığı eyalette, 160 bine yakın Türk vatandaşı, 240 binin üzerinde de Türk kökenli Alman vatandaşı var.

GEREKÇELERİ AÇIKLANDI



Bu sayılar dikkate alınmadığı gibi, 50 yıldır burada olan Türkler hiçe sayıldı ve daha yeni gelen 53 bin Suriyeli ve 19 bin Fas vatandaşı için okullara Arapça seçmeli dersleri konuldu. Çince konulmasına gerekçe olarak globalleşme, Portekizce ve Lehçe'nin konulmasına gerekçe olarak AB ile iyi komşuluk ilişkileri, Arapça getirilmesine gerekçe olarak ise çok konuşulan bir dili öğrenme gösterildi.

Yeni ders programı gereği Hessen eyaletindeki okulda, liseye giden öğrenciler, bir yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Rusça, İspanyolca, Latince ve eski Yunan dilini seçebiliyor.

20 BİN İMZA TOPLANDI



Karardan önce bazı Türkler sivil inisiyatif oluşturup, 20 bine yakın imza topladı, Türkçenin ikinci yabancı dil olması için dilekçe verdi. Ancak bu dikkate alınmadı. Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu'nun bu konudaki en son temasları ise 2017 yılında oldu. 400 bini aşkın Türk de ortak ve etkili bir ses çıkaramamış oldu.