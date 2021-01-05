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Almanya’nın bazı bölgelerine seyahat kısıtlaması getirildi

Almanya’da hükümet corona virüsü (Covid-19) salgınına karşı aldığı tedbirleri sertleştirerek, ülkede vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelere seyahat kısıtlaması getirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:02, 05/01/2021
Haberler Dünya
Almanya’nın bazı bölgelerine seyahat kısıtlaması getirildi

Corona virüsü (Covid-19) salgınında Avrupa'da en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Almanya'da Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni önlemler alındı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet lideri ile birlikte video konferansı üzerinden corona virüsü (Covid-19) zirvesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, federal ve eyalet hükümetleri, yüksek vakaların görüldüğü bölgelere yaptırım getirdi. Alınan karara göre, 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık 200 yeni vaka tespit edilmesi halinde yerleşim yeri riskli bölge olarak belirlenecek.

Bu riskli bölgelerde ikamet edenler ise bulundukları yerleşim yerinden ancak 15 kilometre uzaklaşabilecek. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlardan geçerli bir nedeni olanlar ise bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Almanya genelinde nüfusu 100 bin ve üzeri olan 70 bölgede haftalık 200 yeni vakaya rastlandığı açıklandı. (İHA)

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