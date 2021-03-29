Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Aşı olan devlet başkanı, 10 gün sonra coronaya yakalandı

Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi, corona virüsüne karşı aşılandıktan 10 gün sonra Covid-19’a yakalandı.

Güncellenme: 18:10, 29/03/2021
HaberlerDünya
Aşı olan devlet başkanı, 10 gün sonra coronaya yakalandı

Pakistan'da corona virüsü salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi’nin, corona virüsüne karşı ilk doz aşının uygulanmasından 10 gün sonra Covid-19'a yakalandığı bildirildi.

Alvi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, “Allah, tüm Covid-19'dan etkilenenlere merhamet etsin. 1. doz aşı yapıldı, ancak bir hafta içinde yapılması gereken 2. dozdan sonra antikorlar gelişmeye başlıyor. Lütfen dikkatli olmaya devam edin” dedi.

Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 369 test yapıldığını ve 4 bin 525 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. NCOC, testlerdeki ulusal pozitiflik oranının yüzde 11.21’e ulaştığını bildirdi.

Pakistan'da toplam vaka sayısı 659 bin 116'ya, toplam can kaybı ise 14 bin 256'ya ulaştı.

İlginizi ÇekebilirPakistan Başbakanı Imran Khan aşıdan iki gün sonra corona virüsüne yakalandıPakistan Başbakanı Imran Khan aşıdan iki gün sonra corona virüsüne yakalandıİlginizi ÇekebilirPakistan'da ulaşıma hava kirliliği engeli: Uçuşlar iptal olduPakistan'da ulaşıma hava kirliliği engeli: Uçuşlar iptal oldu