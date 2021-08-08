Aşı olmayanlar ikinci kez Covid-19’a yakalanıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, corona virüsü aşısı olmayanların aşı olanlara göre tekrar Covid-19'a yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı.

SOZCU.COM.TR

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ABD’nin önde gelen kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yaptığı kapsamlı bir araştırmada corona virüsü aşısının ne kadar kritik bir koruma sağladığını gözler önüne serdi.

Kentucky’de yapılan araştırmada, corona virüsü aşısı olmayanların tekrar Covid-19’a yakalanma riskinin aşı olanlara göre iki kat daha fazla olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan araştırmada iki doz aşı olanların tekrar hastalığa yakalanma riskinin daha az olduğu belirtilirken, “Bu veriler aşı olmanın, antikor sahibi olanlarda bile çok ciddi bir koruma sağladığını gösteriyor” denildi.

CDC’nin başkanı Rochelle Walensky, “Eğer daha önce Covid-19’a yakalandıysanız ve hastalığı yendiyseniz yine de aşı olun. Aşı olmak sizi ve yakınlarınızı korumanın en iyi yolu. Özellikle Delta varyantının hızla yayıldığı bir dönemde aşı olmak çok önemli” ifadesini kullandı.