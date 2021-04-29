Avrupa açılıyor: Sokağa çıkma yasağı anlamsız

Avrupa'da üçüncü dalga sürüyor. Almanya'dan nüfusa göre iki katı oranında corona vakası görülen Hollanda, “Kapanmanın bir faydası yok” diyerek sürpriz bir şekilde açıldı.

Almanya hariç diğer Avrupa ülkeleri de açıldı. Almanya’da da, önümüzdeki haftadan itibaren “aşı yaptırmış olanlara” açılımlar başlayacak. Mayıs sonundan itibaren hemen her yer ve turizm açılacak.

Hollanda’da dünden itibaren her yer tam açıldı ve yollar, alışveriş merkezleri, restoranlar, barlar, kafeler doldu. Hollanda hükümeti karara gerekçe olarak, “Sokağa çıkma yasağı hiçbir şey kazandırmadı. Özgürlük daha iyi” açıklaması getirirken, Başbakan Mark Rutte, “Tam açılmayı kabul edilebilir bir risk olarak görüyoruz” dedi.

KAPANDILAR DAHA DA ARTTI

Hollanda'da hükümet 23 Ocak'ta kapanma ve gece sokağa çıkma yasakları getirmişti. O zaman 7 günlük insidens, her bir milyonda 312 vaka idi. Kapanmadan sonra bu sayı arttı ve bir hafta önce bir milyonda 485'e ulaştı. Hollanda hükümeti de, “Kapanma bir işe yaramıyor” diyerek dünden itibaren açıldı.

DİĞER ÜLKELERDE DURUM



İngiltere, sürü bağışıklığını aşı ile sağladı. Büyük oranda açılımlar oldu ve bira bahçeleri sınırsız açıldı. İrlanda da, İngiltere gibi açıldı. Hayvanat bahçeleri ya da gezi parkları açık. Danimarka, en çok tartışılan yerlerden biri olan tiyatroları bile açtı. Fransa, okulları açtı. İsviçre, konserlere izin verdi, yarım açılım oldu. İtalya, sinemaları açtı. İspanya, restoranları açtı ve uzun açılış saatlerine onay verdi. Yunanistan turizmi açtı.