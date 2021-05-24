Avrupa, Belarus’a resmen taarruz başlattı: Hepsi açıkladı

Dünya, Belarus’un Yunanistan’ın başkenti Atina’dan Litvanya’ya gitmek üzere olan Ryanair’e ait yolcu uçağının sahte bomba ihbarı yaparak Minsk’e indirilmesi sonrasında uçaktaki muhalif gazeteci Roman Protasevich’in gözaltına alınmasını konuşuyor.

Bazı Avrupa Birliği (AB) liderleri Atina’dan Litvanya’ya gitmekte olan Ryanair’e ait uçağın Pazar günü savaş uçağı eşliğinde Minsk’e iniş yapmaya zorlanmasını uçak kaçırma olarak nitelendirdi.

AB: YAPTIRIM UYGULANMALI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Protasevich’in serbest bırakılması çağrısında bulunurken “Ryanair uçağını kaçıranlar hakkında cezai işlem yapılması” gerektiğini söyledi. Von der Leyen AB liderlerinin bugün Brüksel’de yapacakları toplantıda nasıl adımlar atacaklarını görüşeceklerini ekledi.

Von der Leyen, Belarus’a yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Fransa Dışilişkiler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da Belarus’un hamlesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de, “Bu şok edici bir gelişme ve Belarus derhal bütün yolcuları serbest bırakmalı” açıklamasını yaptı. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi de Belarus yönetiminden derhal bir açıklama istediklerini duyurdu.

Bugün birçok ülkenin lideri arka arkaya açıklama yaparak Belarus’u eleştirdi. Yunanistan, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’dan birçok lider Belarus’un bu hamlesine adeta ateş püskürdü.

PROTESTOLARDA GÖRÜNTÜ ALIYORDU

Protasevich geçen yıl Belarus’ta seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko’ya karşı başlayan kitlesel protestolarda yabancı basın kuruluşlarının görüntü almakta zorlandığı bir dönemde Telegram uygulaması üzerinden yayın yapan Polonya merkezli NEXTA haber sitesinde çalışıyordu.

Şu anda Belamova adı verilen başka bir Telegram kanalı için çalışan Protasevich hakkında Belarus’ta tutuklama kararı bulunurken kendisi kitlesel protesto eylemleri düzenlemek ve halkı kışkırtmakla suçlanıyor. Protasevich bu iddiaları reddediyor.

ABD’DEN DE TEPKİ GELDİ

Avrupalı yetkililer Belarus’a karşı yeni yaptırımlar başlatma tehdidinde bulunurken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken uçağın zorla indirilmesi ve içindeki kişinin tutuklanmasını “şok edici bir gelişme” olarak niteleyerek Protasevich’in hemen serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin “müttefikleriyle atılacak adımlar için işbirliği içerisinde” olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayı son derece ciddi ve tehlikeli olarak nitelerken bu konuda uluslararası bir soruşturma başlatılması gerektiğini söyledi.

DETAYLAR GELİYOR…