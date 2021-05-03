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Avrupa Komisyonu’ndan turizm açıklaması: Aşı olan gelmeli

Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere birçok ülke kademeli olarak normale dönmeye başlarken Avrupa Komisyonu'ndan dikkat çekici bir öneri geldi. Komisyon, "Aşı olan yabancı turist ülkeye girebilmeli" tavsiyesini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 13:45, 03/05/2021
HaberlerDünya
Avrupa Komisyonu’ndan turizm açıklaması: Aşı olan gelmeli

Corona virüsü salgınının ilk iki dalgasını çok şiddetli hisseden Avrupa’da normalleşme çabaları devam ediyor… Özellikle İskandinav ülkeleriyle birlikte Avusturya ve Fransa gibi ülkelerin normalleşmeye başladığı Avrupa’da Avrupa Komisyonu’ndan seyahat yasakları ile ilgili bir tavsiye geldi.

Avrupa  Komisyonu, aralarında Avustralya ve Singapur’un da olduğu 7 ülkeden gelenlere sınırların açık olduğunu açıklayarak bunun genişletilmesi tavsiyesinde bulundu. 27 ülkenin dahil olduğu AB ülkelerine Covid-19 aşısı olan ve “salgın konusunda iyi durumda olan” ülkelerden gelecek turistlere kapıların açılması gerektiği tavsiye edildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından elde edilen verilere göre Birleşik Krallık ve Rusya’dan gelecek olanların Avrupa ülkelerini gezmesinde bir sorun oluşmazken, “AB’nin onayladığı aşıları olanların seyahat etmesine onay çıkmalı. Uzun vadede DSÖ’nün acil kullanım listesinde yer alan aşıları olanların seyahat etmesine izin verilmeli” denildi.
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