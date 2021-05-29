Avrupa Lotosu’nda 8 haftadır devreden ikramiye Türklerin yaşadığı bölgeye çıktı: Ödül 939 milyon TL

Almanya’nın Hessen eyaletinde bir kişi, cuma günü oynadığı 15 – 26 – 35 – 37 – 43 ve 3 ile 8 yedek sayıları ile Avrupa Lotosu'nda biriken 90 milyon euro (939 milyon TL) ikramiyenin sahibi oldu. Loto, sekiz haftadır devrettiği için rakam bu şekilde yükselmişti. Bunun dışında, yine üçü Almanya, biri Danimarka ve biri de Çekya'dan olmak üzere 5 kişi de, 2 milyon 725'er bin euro kazandı.

EN YÜKSEK SINIR



2012’de başlayan Avrupa Lotosu, şu ana kadar 13 defa, yasal en yüksek sınır olan 90 milyona dayandı. Altı defa ise bu rakamı bilen çıkmadığı için devretti. Avrupa'da loto, bilen çıkmayınca tamamen bir sonraki haftaya devrediliyor.

Almanya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, İzlanda, İtalya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çekya ve Macaristan'ın katıldığı Avrupa Lotosu’nda, 17 Avrupa ülkesinin vatandaşlarının kazanma şansı oldukça yüksek.

İKRAMİYE ÇIKANA KADAR



Büyük ikramiye olan 5 artı 2 yedek sayıyı bulma oranı 96 milyonda bir. 5 artı 1'i bulma oranı 5.9 milyonda bir, 5'i bulma oranı ise 3.5 milyonda bir. Lotoda en yüksek rakam 90 milyon ve en düşük rakam ise 10 milyon euro.

Eğer bilen çıkmazsa, çekilişler 90 milyon bulunana kadar devam ediyor. Bunun yanında her ülkenin kendi lotosu bulunuyor ve onlarda kazanma şansları daha da yüksek.