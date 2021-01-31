Avrupa’da corona ikilemi: Bir yanda yatak yok diğer yanda vakalar azaldı

AVRUPA'da corona, bazı ülkelerde pik yapıyor, bazılarında ise sayılar düşüyor. Almanya'da durum iyiye gidiyor ama yaşlı ölümleri halen çok fazla.

İŞTE AVRUPA’DA SON DURUM

ALMANYA: 14 Şubat'a kadar karantina önlemleri sürüyor. Yaşlı bakımevlerine girişler yasak. Tüm yaşlılar aşılanmasına rağmen ölümler sürüyor. Ülke genelinde ise vaka sayısı düşmeye başladı. 100 bin kişide ortalama vaka sayısı 100'ün altına indi. Ülkede 237 bin 800 aktif corona vakası var ve 11 bin 192 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 399 kişi öldü.

PORTEKİZ: Durum çok kritik. Ülkedeki hastanelerde yer kalmadı. Sadece 7 yoğun bakım yatağı boş. Yoğun bakım hastaları Avusturya'ya gönderiliyor. Alman ordusu, Portekiz'e yardıma gönderme kararı alırken bunun ayrıntıları yarın netleşecek. Ayrıca, Almanya'dan 27 doktor ve sağlık ekibi başkent Lizbon'a gitti. Portekiz Başbakanı Antonio Costa, “Çok büyük baskı altındayız. Dayanamıyoruz” dedi.

İTALYA: Corona virüsü salgınının ilk dalgasından en yoğun etkilenen ülke olan İtalya'da, ikinci dalga vakaları büyük hızla düşüyor. 16 bölgede, kırmızıdan sarı alarma geçildi ve sert corona virüsü yasakları yumuşatılıyor. Kuralların gevşetildiği yerler arasında Roma, coronanın ülkedeki başlangıç noktası olan Lombardiya da bulunuyor ve insanlar artık masa ayırtarak restoranlara gidebilecek. Bölgede müzeler açılacak.

İSVİÇRE: Bazı bölgelerde okullar bile karantinada ama ülkede şu anda durum stabil. Zenginlerin tatil merkezi St. Moritz ve Celerina'daki önlemler etkisini gösterdi. Yukarı Engadin bölümü ile lüks otellerdeki corona virüsü vakaları hızla geriledi. Otel personeli ve misafirler arasındaki corona virüsü pozitif oranı yüzde 4'ü geçmedi. St. Moris'teki bütün nüfusta vaka oranı ise yüzde 1 oldu. 34'ü mutasyonlu virüs olmak üzere toplam 82 kişideki vaka zincirinin kırılabileceği belirtiliyor.

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