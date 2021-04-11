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Avrupa’da kanepe krizi büyüyor: Michel Türkiye’de yaşananları anlattı

Geçen hafta Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen AB liderleri arasında yaşanan koltuk gerilimi tırmanıyor. Görüşmedeki tek kadın lider olan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "altın varaklı koltuk" yerine kanepeye oturulması üzerine görüşmedeki Avrupa Konseyi Başkanı Michel'in tepki göstermemesi rahatsızlık yarattı. Michel konuyla ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:50, 11/04/2021
HaberlerDünya
Avrupa’da kanepe krizi büyüyor: Michel Türkiye’de yaşananları anlattı

Hafta başında Avrupa Birliği’nden gelen heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi, toplantının içeriğinden çok koltuk kriziyle konuşulmaya devam ediyor…

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in katıldığı görüşmede, toplantıdaki tek kadın olan von der Leyen’in “altın varaklı koltuk” yerine kanepeye oturtulması ve bir süre de ayakta bırakılması üzerine Avrupa’da tartışma sürüyor.

AB kamuoyu von der Leyen’i umursamadan Erdoğan’ın yanındaki altın varaklı koltuğa oturan Michel’e tepki gösterirken, deneyimli siyasetçi Brüksel’de gazetecilere açıklama yaptı.

“ZAMANI GERİYE ALMAK İSTERDİM”

Michel, “Bütün o kameraların karşısında başka bir şekilde tepki gösterseydim, bu sadece çok daha ciddi bir sorun yaratmaya sebebiyet verirdi, sadece protokol krizi değil, siyasi bir kriz de yaratırdı” dedi. Michel ayrıca, “O gece hiç uyuyamadığım da bir sır değil. Bütün gece o anlar kafamda döndü durdu” ifadesini kullandı.

von der Leyen’in de tepki gösterdiği olay ile ilgili Michel, “Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Eğer imkanı olsaydı, zamanı geriye alıp bu sorunu düzeltirdim. von der Leyen’in rahatsızlığını anlıyorum. Eğer müdahale etseydim bir baba figürü gibi görülebilirdim” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:07:19,