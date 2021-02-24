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Avrupa’da şaşkınlık: En büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı

Almanya'da polisin Hamburg limanından düzenlediği operasyonda, Paraguay'dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi. Güvenlik güçleri, şu ana kadar Avrupa'da ele geçirilen en büyük miktardaki kokain olduğunu ifade etti. 

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:57, 24/02/2021
HaberlerDünya
Avrupa’da şaşkınlık: En büyük uyuşturucu operasyonu yapıldı

Almanya’da polisin Hamburg limanında düzenlediği operasyonda, Paraguay’dan gelen 16 ton kokain türü uyuşturucu ele geçirildi.

Alman Başsavcılığı’na göre yakalanan uyuşturucunun şu ana kadar Avrupa’da deniz aşırı operasyonlarda ele geçirilen en büyük miktardaki uyuşturucu olduğu ifade edildi. Hamburg limanında, Paraguay’dan 5 konteyner içerisinde gelen 16 tondan fazla kokaine el konuldu.

Uyuşturucuların boya kutusu içerisinde bulunduğu açıklandı.

DEĞERİ 3 MİLYAR EURO’DAN FAZLA

Yetkililer ele geçirilen kokainin değerinin 3 milyar eurodan fazla olduğunu ifade etti. Hollanda’da olayla ilişkili olduğu düşünülen ve 23 ton kokain ithal etmekle suçlanan 28 yaşındaki bir kişinin de tutuklandığı ifade edildi.

Uyuşturucu maddelerin tenekeye gizlenmiş olarak Almanya ve çevre ülkelerde dağıtılması planlandığı kaydedildi.

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Yayınlanma Tarihi:15:56,