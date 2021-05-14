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Avusturya açık açık ilan etti: Başbakanlık binasına İsrail bayrağı

Avusturya'da Federal Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çekildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:04, 14/05/2021
HaberlerDünya
Avusturya açık açık ilan etti: Başbakanlık binasına İsrail bayrağı

Yıllardır Filistin halkına zulmeden ve baskı uygulayan İsrail’in kışkırtmasıyla tırmanan gerilim ile ilgili tartışma yaratan bir hamle Avrupa’nın göbeğinden geldi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Twitter’da yaptığı paylaşımında İsrail ile dayanışma göstergesi olarak başbakanlık binasına İsrail bayrağının çekildiğini açıkladı.

Kurz, açıklamasında, “Bugün bir dayanışma işareti olarak İsrail bayrağı Federal Başbakanlık binasının çatısına çekildi. İsrail’e yönelik terörist saldırılar en güçlü şekilde kınanacak! Birlikte İsrail’in yanındayız” dedi.

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Yayınlanma Tarihi:13:59,