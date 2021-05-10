Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Azerbaycan’da kritik görüşme

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Bakü’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Güncellenme: 22:56, 10/05/2021
HaberlerDünya
Azerbaycan’da kritik görüşme

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü’ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temaslarına başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Bakan Lavrov ve beraberindeki heyeti kabul ettiği ifade edildi.

DAĞLIK KARABAĞ'DAKİ DURUM ELE ALINACAK

Bakü ziyareti kapsamında Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili görüşmeler gerçekleştirmesi beklenen Lavrov, yarın Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020 ve 1 Ocak 2021 tarihli ortak açıklamalarının yerine getirilmesi konusunun özel olarak ele alınacağı belirtildi.

Ayrıca Bakan Lavrov'un temasları sırasında ikili ve bölgesel işbirliği başta olmak üzere uluslararası konuların da ele alınması bekleniyor.

İlginizi ÇekebilirErmeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyonErmeni askerlerden Karabağ sınırında provokasyonİlginizi ÇekebilirErmenistan, Dağlık-Karabağ'da 'İskender M' kullanmışErmenistan, Dağlık-Karabağ'da 'İskender M' kullanmış
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Dağlık Karabağ Dışişleri Bakanı Ermenistan Rusya