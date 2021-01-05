Bakan Akar: İkili anlaşmaların uygulanmasını istiyoruz

Bakan Akar, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’u kabul etti. Büyükelçi Schulz’a yeni görevinde başarı dileklerini ileten Bakan Akar ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”

Bakan Akar, Ege ve Doğu Akdeniz’de son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili, Türkiye’nin başından beri Doğu Akdeniz’deki politikasının açık ve net olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* İlk günden itibaren her vesileyle tekrar tekrar ifade ettiğimiz gibi, biz uluslararası hukuktan yanayız. Uluslararası hukukun, ikili anlaşmaların uygulanmasını istiyor, bekliyoruz. Bu konuda iyi komşuluk ilişkilerine çok önem veriyoruz.

* Bütün sorunların görüşmeler, konuşmalar yoluyla çözülmesi gerektiğini, siyasi çözümler bulmamız gerektiğine inanıyoruz. Bunu da her vesileyle dile getiriyoruz.

* Bugüne kadar yapılan çalışmalar çerçevesinde birçok konu gündeme geldi. Bunların sistematik şekilde tartışılması, konuşulması için bir taraftan istikşafi görüşmelerin, diğer taraftan güven ve güven artırıcı önlemler çerçevesindeki görüşmelerin başlamasını, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın NATO Genel Sekreteri’nin yaptığı görüşmeler sonundaki ayrıştırma görüşmelerinin başlamasını bekliyoruz. Bunlar bizim için önemli. Görüşmeler çerçevesinde gerçekten sorunlarımızın çözülebileceğine, çözülmesi gerektiğine inanıyoruz.

“BU KATKILARIN DEVAMINI BEKLİYORUZ”

Doğu Akdeniz’deki barış ve çözüme katkılarından dolayı Almanya’ya teşekkür eden Bakan Akar, “Çok ciddi katkılar sağlandı. Bu katkıların devamını bekliyoruz. Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerin de objektif şekilde değerlendirilmesini tüm üçüncü taraflardan beklediğimizi de ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Schulz ise gerginliğin bir an önce çözülmesini beklediklerini belirterek bunun için de en iyi yolun karşılıklı görüşmeler olduğunu dile getirdi. DHA