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Biden duyurdu! 100 ülkeye corona aşısı bağışlayacak

ABD Başkanı Joe Biden G7 Zirvesi öncesi yaptığı açıklamada, ABD’nin ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ülkeye bağışlamak üzere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı satın alacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:13, 10/06/2021
HaberlerDünya
Biden duyurdu! 100 ülkeye corona aşısı bağışlayacak

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, Beyaz Saray'ın Pfizer/BioNTech ile 500 milyon doz aşı için anlaştığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialarda, Beyaz Saray'ın Pfizer/BioNTech ile 2 yıl içinde 100 ülkeye 500 milyon doz Covid-19 aşısı sağlanması konusunda anlaştığı ifade edilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ülkeye bağışlamak üzere 500 milyon doz Pfizer/BioNTech Covid-19 aşısı satın alacağını açıkladı.

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ABD Corona Joe Biden
Yayınlanma Tarihi:21:10,