Biden isyan etti: Trump’ı konuşmaktan yoruldum

ABD’de görevi 20 Ocak’ta devralan Başkan Joe Biden, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde CNN kanalı için televizyon programına katıldı. Pabst Theater’daki programda Anderson Cooper’ın sorularını yanıtlayan Biden, corona virüsünde Çin’e, aşılamadan Donald Trump’a kadar pek çok konuya değindi.

Çin lideri Şi Cinping ile 2 saatlik bir telefon görüşmesi yapan Biden, “Çin, dünya lideri olabilmek için çok zorluyor. Buna sahip olabilmek için diğer ülkelerin güvenini kazanmak zorundalar. Ancak insan haklarını ihlal etmeye devam ettikleri sürece bunu başarmaları oldukça zor. Bunun da bir karşılığı olacağını biliyorlar” dedi.

‘O ARTIK GİTTİ’



Azil suçlamalarından aklanan Trump dönemine ait sayfayı artık kapatmak istediğini belirten Başkan Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Trump lehine oy veren Cumhuriyetçileri ‘korkak’ olarak nitelemesine yönelik soruya yanıt verdi.

Biden, “Dört yıl boyunca bütün haberlerde Trump vardı. Önümüzdeki dört yıl haberlerde Amerikan halkının olacağından emin olmak istiyorum. Trump hakkında konuşmaktan yoruldum. O artık gitti” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRETMENLER AŞILANMALI’

Okulların pandemi sırasında güvenle açılmasına yönelik bir soru üzerine Biden, görevdeki ilk 100 gününün ardından pek çok ilk ve orta seviye okulun haftada 5 gün eğitim yapacak şekilde açılacağını söyledi. Öğretmenlerin aşıda öncelik sırasının öne çekilmesi gerektiğini belirten Biden, “Öğretmenleri aşılamamız gerektiğini düşünüyorum. Hiyerarşide onları öne almalıyız” diye konuştu.

‘MASKE TAKMAYA DEVAM’



Ülkedeki aşılama kampanyasına da değinen Biden, Temmuz ayı itibariyle toplam 600 milyon doz aşıya ulaşacaklarını, isteyen herkesin aşı olmasını sağlayacaklarını savundu. Buna rağmen 485 binden fazla ABD vatandaşını öldüren virüsün etkilerinden kurtulmanın zaman alacağını hatırlatan Biden, aylarca maske takmaya ve mesafeye dikkat etmeye devam edeceklerini söyledi.

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