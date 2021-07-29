Biden-Kazımi görüşmesinden sonra ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ne roketli saldırı

Irak medyasının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yabancı misyonların ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’de yer alan ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına katyuşa roketi düştü. Büyükelçilik binasını korumak için yerleştirilen C-RAM lazer savunma sisteminin roketleri imha etmediği, roket parçalarının çevredeki evlerde ve araçlarda hasara yol açtığı kaydedildi.

Söz konusu saldırı, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazımi’nin ABD askerlerinin Irak’tan geri çekilmesi konusunu ele almak üzere ABD Başbakanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından büyükelçilik binasını hedef alan ilk saldırı oldu. Bu yıl, ABD askeri üsleri ve büyükelçilik binasına 50’den fazla saldırı düzenlenmişti.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 5 ÖLÜ

Öte yandan Irak'ın Selahaddin ilinde Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, Selahaddin iline bağlı Amirli kasabasında Irak Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin görev sırasında düştüğü bildirildi. Kaza sonucu helikopterde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Kazanın nedenine yönelik bilgi verilmedi.