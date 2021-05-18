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Biden ve Netanyahu’dan kritik görüşme: ABD’den ateşkese destek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail ile Filistin arasında ateşkesi desteklediğini ifade ettiği aktarıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 07:22, 18/05/2021
HaberlerDünya
Biden ve Netanyahu’dan kritik görüşme: ABD’den ateşkese destek

ABD, İsrail-Filistin diplomasisine devam ediyor. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Görüşmede Biden'ın İsrail'e sarsılmaz desteğini yinelediğini aktaran Beyaz Saray, “Başkan, toplumlararası şiddeti ele alma ve Kudüs’e sakinlik getirme çabalarını memnuniyetle karşıladı. İsrail’i masum sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye teşvik etti” dedi.

YAKIN TEMASTA MUTABAKAT

Beyaz Saray, iki liderin İsrail’in Gazze’deki gruplara yönelik askeri operasyonlarda kaydettiği ilerlemeyi de ele aldığını vurguladı. Başkan Biden'ın görüşmede ateşkesi desteklediğini açıklayan Beyaz Saray, iki liderin ABD’nin bu amaç doğrultusunda Mısır ve diğer ortaklarla olan görüşmesini de ele aldığını ifade etti.

Açıklamada ayrıca, iki liderin kendilerinin ve ekiplerinin yakın temas halinde kalacağı konusunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

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Yayınlanma Tarihi:07:12,