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Biden’dan G7 Zirvesi’nde dikkat çeken paylaşım: Zorlukların üstesinden gelmeye hazırız

ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından G7 Zirvesi'ne dair yaptığı paylaşımda, "Başkan Macron ve ben birlikte duruyoruz, karşılaştığımız en sert zorlukların üstesinden gelmeye hazırız" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:56, 12/06/2021
HaberlerDünya
Biden’dan G7 Zirvesi’nde dikkat çeken paylaşım: Zorlukların üstesinden gelmeye hazırız

İngiltere’nin Cornwall kentinde devam eden G7 Zirvesi’nin dün yapılan görüşmelerinden sonra liderler, Kraliçe 2. Elizabeth’in de katıldığı ekolojik yağmur ormanlarının yer aldığı Eden Project bahçesindeki yemekte bir araya geldi.

Biden çifti, Kraliçe Elizabeth’le bir araya geldi.

Resepsiyon sırasında Kraliçe’nin merkezde bulunduğu aile fotoğrafı çektiren liderler, ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden resmi sosyal medya hesabından, Macron ile ikili görüşmelerine dair fotoğrafla birlikte, “Başkan Macron ve ben birlikte duruyoruz, karşılaştığımız en sert zorlukların üstesinden gelmeye hazırız” mesajını paylaştı.

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