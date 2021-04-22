Biden’dan son dakika hamlesi: Sözde Ermeni soykırımını tanıyacak

Göreve geldiği Ocak ayından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmayarak gerilim yaratan ABD Başkanı Joe Biden, iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir adım atmaya hazırlanıyor…

ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times’a ve Wall Street Journal’a konuşan kaynaklar, bu cumartesi günü ABD Başkanı Joe Biden’ın sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını aktardı. New York Times böyle bir hamlenin iki ülke arasındaki ilişkileri zorlaştıracağını belirtirken Biden’ın göreve gelmeden önce sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını bizzat açıkladığını da hatırlattı.

İKİ GAZETEYE KONUŞTULAR

New York Times’a konuşan konuşan ve konuyla ilgili bilgisi olan bir yetkili, “Başkan Biden, o dönemde yaklaşık 1.5 milyon sivil Ermeni’nin öldürülmesinin soykırım olduğunu açıklamaya hazırlanıyor” açıklamasını yaptı. Bu açıklama ile birlikte ABD’nin insan haklarına verdiği değerin bir sembolü olmasının da beklendiği belirtildi.

Öte yandan ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal’da da benzer bir haber yer aldı. ABD yönetiminden bazı yetkililer isimlerini açıklamadan konu ile ilgili konuştu. Wall Street Journal’a açıklama yapan yetkililer de Biden’ın sözde Ermeni soykırımını tanıyacağını duyurdu.

Eğer Biden gerçekten de Cumartesi günü bu açıklamayı yaparsa, sözde Ermeni soykırımını tanımış ilk görevdeki başkan olacak. Öte yandan daha önce Ermeni lobisinin güçlü olduğu California’dan çıkarak Beyaz Saray’a oturan Ronald Reagan da 1981’de Ermeni soykırımını tanımış fakat daha sonra hiçbir ABD başkanı bu konuda yorum yapmamıştı.

“CUMARTESİ DAHA SÖYLELENECEKLER VAR”

New York Times’a konuşan yetkili, uzun tartışmaların olduğunu belirtirken, Biden’ın sözde soykırımı tanımaya karar verdiğini söyledi ve diğer hükümet ve diplomatik temsilciliklerin de bu yönde bir açıklama beklediklerini aktardı.

Beyaz Saray basın sözcüsü Jen Psaki konuyla ilgili bir açıklama yapmaktan kaçınırken, “Yönetimin bu konu ile ilgili cumartesi daha söyleyecekleri var” dedi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ara Aivazian da, “ABD’nin tanıması birçok ülke için moral kaynağı olacak. Bu sadece Ermenistan ve Türkiye ile ilgili değil. Bu geçmişi, şu anı ve geleceği bilmek ve lanetlemek ile ilgili” ifadesini kullanmıştı.

New York Times, “Bu adım Biden yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetiyle yaşayacağı zorlukların erken bir testi. İki lider Erdoğan ve Trump’ın aksine soğuk bir ilişkiye sahip ve bunu tanımak Türkiye ile bölgesel askeri zorluklarda veya diplomatik çabalarda sorun yaratabilir. Geçmişte başkanlar bu sebeple soykırımı tanımıyordu” yorumunu da yaptı.