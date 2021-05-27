Biden’dan istihbarata corona talimatı: 90 gün içinde çözün

Aralık 2019’da ilk kez Çin’de tespit edilen corona virüsü, o günden bu yana 169 milyonun üzerinde kişiye bulaşırken, 3 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı. Virüsün nasıl ortaya çıktığıyla ilgili pek çok teori ortaya atılsa da, kesin olarak varılmış ortak bir kanı yok.

Dünya Sağlık Örgütü heyeti, salgının başladığı yer olan Wuhan’da yaptığı incelemelerde kesin kanıt oluşturacak yeterli veriye ulaşamamıştı. Salgında en çok vaka ve en çok can kaybının meydana geldiği ABD’de, Başkan Biden virüsün kaynağının bulunması için kararlı.

‘ÜZERİNDE DURULAN İKİ İHTİMAL’

Göreve geldiği 20 Ocak’tan bu yana en büyük önceliğini corona virüsüyle mücadele ve aşılamaya veren Biden, dün akşam yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Salgının ortaya çıkışıyla ilgili iki senaryo olabileceğinden bahseden Biden, “Mevcut durumumuza göre istihbarat yetkililerimizin üzerinde durduğu iki ihtimal var. Ya enfekte olmuş bir hayvanla insanın teması ya da bir laboratuvar kazası” dedi.

‘ÇABALARI İKİ KATINA ÇIKARIN’

Biden konuşmasının devamında, “Ancak elde edilen veriler bu iki ihtimal arasında birinin öne çıkmasına yetecek düzeyde değil. Her iki ihtimalin de öne çıkan ve zayıf noktaları var. İstihbarat yetkililerine çağrım, çabalarını iki katına çıkararak elde ettikleri son bilgileri 90 gün içinde bizimle paylaşmaları. ABD, Çin’e tamamen şeffaf ve kanıtlara dayalı bir soruşturma yapmak için baskı kuracak tüm partnerlerle iş birliği yapmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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