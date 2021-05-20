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Bill Gates’in boşandığı eşine verdiği para belli oldu

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates'in boşanma sürecinde yeni bir detay ortaya çıktı. Bill Gates'in eşini aldattığı iddiaları ayyuka çıkarken, Melinda Gates'e milyar dolarlık hisseleri devrettiği duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:47, 20/05/2021
HaberlerDünya
Bill Gates’in boşandığı eşine verdiği para belli oldu

Uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren boşanma davası sürecinde Bill Gates’in eşi Melinda Gates’e milyar dolarlık hisseleri devrettiği ortaya çıktı.

Microsoft’un kurucu ortaklarından olan Bill Gates’in eşi Melinda French Gates’e 3 milyar dolar değerindeki hisseleri devrettiği belirlendi. Melinda Gates’in ayrıca 850 milyon dolar değerindeki Deere & Company hissesinin de sahibi olduğu belirtildi. Wall Street Journal’ın aktardığı habere göre geçen hafta perşembe günü Bill Gates, eşine 2.25 milyon Deere & Company hissesi aktardı. Bu hamle ile birlikte Melinda Gates, şirketin yüzde 7’sine sahip olmuş oldu.

DAVA SÜRECİ 4 MAYIS’TA BAŞLADI

Öte yandan Bill Gates, boşanma sürecinde eşi Melinda Gates’e 2.9 milyon adet AutoNation hissesi, 14.1 milyon Canadian National Railway hissesi ve 293.5 milyon adet Grupo Televisa hissesi vermişti. Gates’in şu zamana kadar verdiği hisselerin toplam değeri 3 milyar doları geçmiş durumda.

Çift 4 Mays’ta 27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almış ve bu süreç büyük ilgi çekmişti. Çiftin servetinin 124 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. 1975 yılında Microsoft’u arkadaşı Paul Allen ile kuran Bill Gates, 1987 yılında şirkette pazarlama müdürü olarak çalışan Melinda French ile evlenmişti.

Çift son dönemde hayır işlerine ağırlık verirken, Bill Gates’in iş yerinden bir çalışanla aşk yaşadığına dair iddialar gündeme gelmiş ve Bill Gates’in insan ticareti yapan Jeffrey Eppstein ile yakın ilişki kurmasının Gates çiftinin arasını açtığı iddia edilmişti.

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Yayınlanma Tarihi:10:40,