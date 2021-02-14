Bir ülkede daha Ebola salgını ilan edildi

Kongo'nun ardından Gine'de Ebola alarmı verildi. Gine'nin Goueke vilayetinde 7 kişi, bir cenaze törenine katılmasının ardından ishal, kusma ve kanama nedeni ile hastaneye başvurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 kişiden 3'ünün Ebola nedeni ile hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise karantina altına alındığı aktarıldı.

Gine'nin Ebola salgını ile daha öncede karşı karşıya kaldığı belirtilirken Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası sağlık yönetmeliklerine uygun olarak Gine hükümeti yeni bir Ebola salgını ilan etti” denildi.

Bakanlık, sağlık çalışanlarının Ebola vakalarının temaslarını izlemek ve vakaları izole etmek için çalıştığını ifade ederken, Goueke'ye tedavi merkezi açılacağını açıkladı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN AŞI TALEP EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) Ebola aşıları talep ettiklerini belirten Gine Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yeni aşıların son yıllarda Ebola'ya yakalananlarda hayatta kalma oranını büyük ölçüde artırdığını belirtti.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Ebola ile mücadelesine değinerek, “DSÖ, 2014 yılında Ebola’dan zarar gören Batı Afrika’da Ebola’nın bu potansiyel yeniden dirilişine karşı hazırlığını artırıyor” dedi.

11 BİN 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Batı Afrika bölgesinde 2013-2016 yılları arasında Gine'nin en büyük ikinci şehri Nzerekore’ye de başlayan Ebola salgını, nedeni ile Gine, Liberya ve Sierra Leone’de en az 11 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti.

COVID-19’DAN DAHA ÖLÜMCÜL

Ebola, şiddetli kusmaya ve ishale neden olurken, vücut sıvılarıyla temas yoluyla yayılıyor. Covid-19’dan çok daha yüksek bir ölüm oranına sahip olan Ebola, Covid-19'dan farklı olarak asemptomatik vakalar tarafından bulaşmaz.

KONGO’DA DA EBOLA VAKALARI TESPİT EDİLDİ

Kongo Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Kongo’nun Butembo şehrinde yer alan Biena bölgesinde bir kadında 1 Şubat tarihinde Ebola tespit edildiği belirtilmişti.

Bakanlık, Ebola virüsü ile enfekte olan kadının 3 Şubat tarihinde Butembo şehrinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Enfekte kadının, daha önceki Ebola salgınında enfekte olmuş bir adamla evli olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı, olay hakkında çalışmaların başlatıldığını bildirmişti. Kongo'da 7 Şubat’ta ise Kuzey Kivu eyaletinde 4'üncü Ebola vakası tespit edilmişti. (İHA)

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