Blinken: Türkiye’nin hamleleri rahatsız edici

Göreve geldiği Ocak ayından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sadece “online iklim zirvesine davet” ve “1915 olayları” ile ilgili arayan Joe Biden gelecek hafta NATO Zirvesi’nde kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

ABD Başkanı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesinde Biden’ın dışişleri bakanı Antony Blinken açıklamalarda bulundu. Blinken, gelecek hafta Biden’ın Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hamleleri, insan hakları konusu ve basın özgürlüğü gibi konularını gündeme getireceğini söyledi.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda konuşan ve senatörlerin sorularını yanıtlayan Blinken, Demokrat Senatör Robert Menendez’in sorusuna yanıt verdi. Menendez, “Şu bana çok şaşırtıcı geliyor; bir NATO müttefikinde bugün daha fazla sayıda gazeteci ve avukat tutuklanmış durumda, bana göre Türkiye, Kıbrıs'ı ve münhasır ekonomik bölgesini tehdit ettiğinde, Libya'ya giderek kimse tarafından tanınmayan ama Yunanistan'ın münhasır ekonomik bölgesine müdahale eden bir ekonomik bölge ilan ettiğinde, Azerbaycan üzerinden Ermenistan'a karşı saldırgan davranışlara karıştığında, Libya'da menfur bir rol oynadığında uluslararası hukuku sürekli ihlal ediyor. O zaman Erdoğan idaresi altındaki Türkiye'ye karşı neler yapıyoruz? Erdoğan idaresi altındaki Türkiye diyorum çünkü bu Türkiye halkıyla ilgili bir şey değil ama kesinlikle lideriyle ilgili” ifadesini kullandı.

“NATO MÜTTEFİKİ GİBİ DAVRANMIYOR”

Blinken, Menendez’in bu uzun girişten sonra sarf ettiği sorusuna yanıt vererek gelecek hafta Biden’ın bu konuları gündeme getireceğini söyledi. Blinken, “Şundan kesinlikle eminim ki Başkan Biden gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde bu konular gündemin en üst sırasında yer alacak. Az önce sıraladığınız konular dahil Türkiye'yle aramızdaki ayrılıklar sır değil. Birçok bakımdan Türkiye bir NATO müttefikinin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Sadece Rusya'dan S-400 alımı değil, bunun de ötesinde, Doğu Akdeniz'de atılan adımlar derinden rahatsız edici” diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’den gemileri çekmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Blinken, Türkiye’nin Batı bloğunda yer alması gerektiğini de dile getirdi.