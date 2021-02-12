BM Raportörü Andrews: Myanmar’a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İsviçre'nin Cenevre kentinde, 1 Şubat'ta askeri darbeyle yönetime el koyulan Myanmar'da askeri darbe ile yönetime el konulmasına ilişkin özel bir oturum düzenledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, ordunun yönetime el koymasının ardından ülkede başlayan protestolara yönelik açıklamalarda bulunarak, “Myanmar'da güvenlik güçlerinin protestoculara karşı gerçek mermi kullandığına ilişkin artan raporlar ve fotoğraflar var” dedi. Andrews, bu tür bir şiddetin uluslararası hukukun ihlali olduğunun altını çizdi.

Myanmar’a yönelik “silah ambargosu ve seyahat yasağı” kararı alınması için BM Güvenlik Konseyine çağrıda bulunan Andrews, “Benzer durumlarla ilgili Güvenlik Konseyi kararları, yaptırımları, silah ambargolarını ve seyahat yasaklarını zorunlu kıldı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne adli işlem çağrısında bulundu. Bu seçeneklerin tümü masada olmalıdır” dedi. (İHA)

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