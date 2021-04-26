Boris Johnson’dan büyük gaf: Cesetler tepeleme olsun daha iyi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın başı Daily Mail’in haberi ile dertte… Bugün Daily Mail manşetlerinde, Johnson’ın danışmanına söylediğini iddia ettiği bir sözü taşıdı.

Johnson, “Üçüncü kez sokağa çıkma yasağı ve kapanma ilan etmektense binlerce cesedin tepeleme olmasını tercih ederim” dediğini yazan Daily Mail gündemi değiştirdi. Johnson iddiaları yalanladı.

Johnson, “Bence önemli olan insanlar bizim çalışmamızı ve kapanmanın işe yaramasını istiyorlar. Ben böyle bir ifade kullanmadım” dedi.

Johnson’ın Downing Street’teki bir toplantıda bu şekilde konuştuğu iddia edilirken, İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace da Sky News’e konuşarak iddiaların gerçek olmadığını duyurdu. Wallace, “Dedikodulardan haber yapılmasına şahit oluyoruz. İsmi açıklanmayan kaynaklar ve ismi açıklanmayan danışmanlar ismi açıklanmayan etkinliklerde bazı açıklamalar yapmış ve bu çok da ciddiye alınacak bir şey değil” dedi.