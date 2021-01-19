Brezilya’da ilk aşı ‘Kurtarıcı İsa’nın altında

Corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, aşı çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Salgında 210 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Brezilya’da da aşı uygulamaları başladı.

Rio de Janeiro kentinde ilk aşılar, Corcovado Dağı üzerinde yer alan ve şehrin sembollerinden biri olan ‘Kurtarıcı İsa’ heykelinin altında yapıldı. Aşılama kampanyasına çok sayıda yetkili, dini lider ve basın mensupları katıldı.

İlk aşılananlar, sığınma evinde yaşayan 80 yaşındaki Terezinha de Conceiçao ve 59 yaşındaki hemşire Dulcineia da Silva oldu.

Rio de Janeiro, Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen aşıdan yalnızca 487 bin 520 doz alabildi. İlk aşılar Covid-19 tespit edilen hastalarla teması olan sağlık çalışanlarına, huzurevinde yaşayan 60 yaşın üzerindeki kişilere yapılacak.