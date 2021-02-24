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Bulgaristan kısıtlamaları gevşetiyor: Restoran ve barlar açılıyor

Bulgaristan'da Başbakan Borisov, corona kısıtlamalarıyla ilgili yeni kararları açıkladı. Buna göre ülkede restoran ve kafeler mart ayında, barlar ise nisan ayında açılıyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:06, 24/02/2021
HaberlerDünya
Bulgaristan kısıtlamaları gevşetiyor: Restoran ve barlar açılıyor

Bulgaristan corona virüsü kısıtlamalarıyla ilgili yeni kararlar aldı. Geçtiğimiz hafta toplu aşılama programını başlatan ülkede şimdiye dek 150 bin kişi aşı oldu.

Parlamentoda konuşma yapan Başbakan Boyko Borisov, ülke genelindeki restoran ve kafelerin mart ayı itibarıyla, bar ve gece kulübü gibi mekanların ise nisan ayında açılacağını duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 10 BİN SINIRINDA

Bulgaristan’da orta okullar, alışveriş merkezleri ve spor salonları şubat ayı başında açılmıştı. Restoran ve barlar ise kasım ayından bu yana kapalı.

Salgın başından bu yana 240 bin vakanın görüldüğü Bulgaristan’da 9 bin 978 kişi hayatını kaybetti. Ülkede bugün açıklanan son rakamlara göre 1800 yeni vaka kayıtlara geçti.

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