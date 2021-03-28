Corona aşısı olan Putin yaşadıklarını anlattı

Rusya’nın geliştirdiği corona virüsü aşısını olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, aşı olduktan sonra yan etki hissettiğini söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Putin, “Corona virüsü aşısı olduktan sonra sadece kaslarımda hafif bir ağrı hissettim ertesi gün. Ayrıca iğnenin vurulduğu noktada da rahatsız bir hissiyat vardı” dedi.

Interfax haber ajansının aktardığı haberde, Rus lider Rusya’nın bu yaz mevsiminin sonunda sürü bağışıklığına ulaşacağına inandığını söyledi. Putin, sürü bağışıklığı kazanıldıktan sonra pandemiyle ilgili bütün yasak ve kısıtlamaların kaldırılacağını da dile getirdi.

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri halini alan Rusya’da 4.5 milyondan fazla corona virüsü vakası bulunuyor. Ülkede corona virüsü salgınına bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı da 97.740’a ulaştı.

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