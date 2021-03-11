Corona virüsü geçirenlere tek doz formülü: Yeterli mi değil mi?

Corona virüsü salgınında 1 yıl gibi bir süre içerisinde aşı geliştirilerek uygulanmaya başlansa da, ilk günden itibaren en çok tartışılan konular üretim kapasiteleri ve aşının eşit dağıtılması.

Dünya nüfusuna yetecek kadar dozun üretilmesi uzun zaman alacağından, uzmanlar büyük çoğunluğu iki doz olarak uygulanan aşıların tek doz olarak uygulanması üzerinde araştırmalar yapıyor. Business Insider da bu konuyu mercek altına alan kapsamlı bir haber hazırladı.

Insider, uzmanların daha fazla kişiye aşı ulaştırmanın çözümünü, corona virüsünü geçirmiş kişilere tek doz aşı uygulamakta bulduklarını aktardı. ABD vatandaşları iki doz olarak uygulanan Pfizer ya da Moderna aşısını olurken, sayıları giderek artan uzmanlar, ilk dozun daha önce corona virüsünü atlatmış kişilerde etkili bir bağışıklık tepkisi sağladığını ve bu kişilere uygulanan ikinci dozun boşa gideceğini savunuyor.

15 MİLYON FARKLI İNSANA

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Danışma Kurulu’nda görev alan Meharry Tıp Fakültesi’nden Dr. James Hildreth de o uzmanlardan biri. Insider’a konuşan Hildreth, “Corona virüsü olan ve iyileşen, sayıları on milyonları bulan kişilerin sadece tek doza ihtiyacı var. Bu sayede aşı çok daha fazla kişiye ulaşacak” dedi.

Toplam vaka sayısının 29 milyonun üzerinde olduğu ABD’de bu yöntem düşünüldüğünde, 15 milyon doz Pfizer ve Moderna aşısının başka insanlara ulaşması mümkün olabilir.

45 KAT DAHA FAZLA ANTİKOR

Ancak söz konusu fikre tedbirli yaklaşanlar da var. Mount Sinai Icahn Tıp Fakültesi’nden 32 araştırmacı da o isimler arasında yer alıyor. New England Journal of Medicine’a bir mektup yazan araştırmacılar, tek doz stratejisinin uygulanması için derinlemesine çalışmalar gerektiğini savundu.

Ekip, dar kapsamda yapılan bir araştırmada, daha önce corona virüsü geçirmiş kişilere uygulanan tek doz aşıdan sonra, virüsle temas etmemiş kişilere göre 10 ile 45 kat daha fazla antikor geliştiğini gözlemledi.

SEVİYESİ ZAMANLA DÜŞÜYOR

Brigham & Kadın Hastanesi’nden Dr. Jeremy Faust, “Tek doz yükseltici görevini yerine getiriyor. Eğer daha önce enfekte olduysanız, tek doz uzunca bir süre iyi bir yöntem olacaktır” dedi.

Bu noktada da vücuttaki antikor seviyesi devreye giriyor. Corona virüsüne yakalanan kişide belli bir süre içinde antikor seviyesi düşüşe geçiyor. Tek doz aşı uygulanacak kişilerde önce antikor seviyesinin ölçülmesi ona göre doz kararının verilmesi gerekiyor. Aynı süreç corona virüsü geçirip geçirmediğini bilmeyen kişilere antikor testi yapılması için de geçerli.

FAUCİ: DİKKATLİ İNCELEMELİYİZ

Tek doz fikrini Avrupa’da ilk gündeme getiren ülkelerden İngiltere’de de önemli bir araştırma yürütülmüştü. Söz konusu araştırmada, daha önce corona virüsü geçirmemiş ve aşının ilk dozunu olan kişilerle, corona virüsü atlatmış ama aşı yapılmamış kişilerin vücuttaki antikor seviyeleri aynı çıktı.

Bu kişilere uygulanan ilk doz aşının ardından, antikor seviyesi aşı öncesine göre 140 kat artış sağladı.

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de bu verileri yorumladı. Şubat ayında açıklama yapan Fauci, “Rakamlar oldukça etkileyici. Eğer enfekte olmuşsanız, ilk doz aşının yükseltici etkisi devasa boyutta. Ancak verileri dikkatlice incelemeliyiz” ifadelerini kullandı.

BAĞIŞIKLIK NE KADAR SÜRECEK?



Aşılarla ilgili en büyük soru işaretlerinden biri de bağışıklığın ne kadar süre devam edeceği. Bu konuda henüz bir ortak fikir olmaması, aşıların dozunu düşürmeyi ya da aradaki süreyi uzatmayı riskli hale getiriyor.

Uzmanların antikor seviyesi kadar bağışıklık konusunda önemsediği bir nokta da T hücreleri. T hücrelerinin antikorlara benzer olarak, virüs tekrar vücuda girdiğinde bunu tanıyacağı ve de daha uzun süre bağışıklık tepkisini koruyacağı düşünülüyor.