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Corona virüsüne karşı köpekli savunma hattı

İtalya'nın Cuneo Havalimanı'nda hassas koku eğitimli köpeklerle havalimanı yolcularına yönelik corona virüsü taraması için özel eğitim başlatıldı. Covid-19'a karşı mücadele eden özel eğitimli köpeklerin mutasyona uğramış virüsü dahi tespit ettiği belirtildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:21, 19/01/2021
Haberler Dünya
Corona virüsüne karşı köpekli savunma hattı

İtalya’da yer alan Cuneo Havalimanı’nda corona virüsüne (Covid-19) karşı güvenli yolculuğu, virüsü yüzde 85-100 arasında doğru bir şekilde tespit edebilen köpeklerin eğitimine başladı.

Özel olarak eğitilen köpeklerden oluşan ekip  Covid-19’un yanı sıra sıtma, Parkinson ve kanseri de tespit edebiliyor. Projenin, havalimanı güvenlik şirketi I-Sec ve insan hastalıklarını kokuyla tespit edebilmesi için köpekleri eğitme konusunda uzman Finlandiyalı araştırma şirketi Nose Academy arasındaki iş birliğinin sonucu olduğu ifade edildi.

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜSÜ DAHİ TESPİT EDİYOR

I-Sec yetkilisi Barbara Sarfatti’nin konuyla ilgili olarak, “Bir kişinin Covid-19 pozitif olup olmadığını tespit edebilir, eğer asemptomatik ise bunu tanıyabilirler, basit grip mi yoksa virüs mü olduğunu ayırt edebilirler, Covid’in İngiltere, Brezilya veya Güney Afrika gibi mutasyona uğrayabilen çeşitlerini de tanıyor” dedi.

Uzmanlar, Covid-19’a karşı mücadelede köpeklerin Şubat ayında iş başında olacağını ifade etti.

Afrika Brezilya Corona Grip Güney Afrika İngiltere İtalya parkinson