Coronadan sonra her üç hastadan biri beyin hastalığı geçiriyor

Corona virüsü dünya çapında hızla can almaya devam ederken, salgını bitirmek için aşılama çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Aralık 2019’dan bu yana dünyayı eşi benzeri görülmemiş bir krize sürükleyen salgın, milyonlarca insanın eve kapanarak hayatını tümünden değiştirmesine yol açtı.

İngiltere’nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, corona virüsünün insanlar üzerinde yarattığı etkileri mercek altına aldı. Uzmanlar, corona virüsünün beyin üzerindeki etkisini inceleyen en geniş kapsamlı çalışmaya imza attı. Çalışmaya göre corona virüsü geçiren her üç hastadan biri, 6 ay içinde nörolojik veya psikiyatrik olmak üzere bir beyin hastalığıyla mücadele ediyor. Bu rakam, grip veya benzeri hastalık geçiren kişilerdeki orana göre yüzde 44 daha fazla.

Araştırmaya öncülük eden ve Financial Times’a konuşan Oxford Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Dr. Paul Harrison, “Söz konusu hastalıkların pek çoğu küçük sıkıntılar olarak görülse de, bu durum çoğu vakada kronik hale gelebilir. Sağlık sistemimizin pandemi döneminde ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Bu durumla mücadele edebilmek için sağlık sistemimizin yeniden gözden geçirilmesi gerek” dedi.

Uzmanlar çalışma kapsamında Ocak-Aralık 2020 arasında 236 bin 400 corona virüsü hastası ve 105 bin 600 grip ve benzeri hastalıklar geçiren kişilerin verilerini inceledi. Corona virüsüyle birlikte en çok görülen psikiyatrik durumlar, yüzde 17 ile anskiyete ve yüzde 14 ile ruh hali değişimleri olarak öne çıktı.

Araştırmada yer alan isimlerden Max Taquet, “Nörolojik rahatsızlıklar, inme ve bunama gibi sorunlar çok yaygın gibi görülmese de, hastalığı ağır geçiren kişilerde karşımıza çıkan bir durum. Örnek olarak yoğun bakımda tedavi gören kişilerin yüzde 7’si inme geçirmiş, yüzde 2’si ise bunamayla mücadele ediyor. Çalışma sonuçlarımız, corona virüsü geçiren hastalarda, grip ve benzeri hastalıkları geçirenlere göre beyin hastalıklarının daha yaygın olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. ”