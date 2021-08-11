Covid-19’a karşı ilaç hamlesi: Üç ilacı inceliyorlar

Dünya Sağlık Örgütü, bugün yaptıkları açıklamada, Covid-19'a karşı geliştirilen üç ilacın mercek altına alındığını duyurdu.

SOZCU.COM.TR

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Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü hastalarının tedavisi için kullanılabilecek üç farklı ilacın deneme sürecinde olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada artesunate, imatinib ve infliximab isimli bu ilaçların bağımsız uzmanlar tarafından incelendiği belirtildi. Yetkililer, “Covid-19 hastalarının hastanede ölüm oranını azaltma potansiyeli olan ilaçlar ile ilgili 52 ülkede klinik denemeler sürüyor” açıklamasını yaptı.

Artesunate, ağır sıtma hastalarında kullanılırken imatinib bazı kanser türlerinde kullanılıyor. İnfliximab ise bağışık sistemini ilgilendiren rahatsızlıklarda uygulanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, artesunate isimli ilacın 7 gün boyunca damardan alınmasını incelediklerini duyururken, imatinib isimli ilacın ise her gün bir doz olmak üzere 14 gün boyunca kullanılmasını mercek altına aldıklarının altını çizdi.

Infliximab isimli ilacın ise damardan tek doz alınmasının etkilerinin inceleneceği kaydedildi.

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