Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ve Etiyopya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı.

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Türkiye- Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadelede desteklerini ifade eden Gürcistan Başbakanı Garibaşvili’ye teşekkür etti.

Türkiye-Gürcistan stratejik ortaklığının böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan’ı bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak gördüklerini ifade etti.

Özellikle bölgesel ulaştırma ve enerji nakil hatlarının verimliliği ve güvenliği açısından birlikte hareket etmenin zaruri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanların ve milletvekillerinin başarıyla yürüttüğü Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan üçlü mekanizmasını liderler düzeyinde de canlandırmak istediklerini dile getirdi.

ETİYOPYA BAŞBAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Etiyopya'nın huzur ve istikrarına büyük önem atfettiklerini belirterek, Türkiye'nin Etiyopya'ya her türlü desteği sağlamaya devam edeceğini dile getirdiği kaydedildi.