Dolandırıcılara dikkat: 1.100 TL’ye Covid-19 aşısı vaadiyle kandırıyorlar

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters son dönemde başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede corona virüsü aşısı dolandırıcılarının türediğini ortaya çıkardı.

Dolandırıcıların insanların aşı olma ve corona virüsüne yakalanmama umudunu sömürdüğünü aktaran Reuters’ın haberinde, “Dolandırıcılar internet üzerindeki sitelerden, e-postalardan ve mesajlaşma uygulamalarından insanları kandırıyor. Şu an bu dolandırıcılar 150 dolara (yaklaşık 1.100 TL) aşı vadediyor” ifadesi yer aldı.

“SAĞLIK GEÇMİŞ İSTENİYOR”

Reuters, hem ABD’de hem de AB ülkelerinde yetkililerin dolandırıcılar konusunda uyarıda bulunduğunu aktarırken, “Covid-19 aşıları başta derin web ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında erişilebilir durumda. Dolandırıcılar e-posta yoluyla aşıya erken ulaşmak isteyenler için bir gizli liste olduğunu ve bu listeye para karşılığında insanların eklenebileceğini öne sürerek para ve kişisel bilgi istiyor” yorumunu yaptı.

Başta FBI ve Interpol’ün bu gibi durumlara karşı insanları uyardığını aktaran Reuters’a konuşan siber güvenlik şirketi Recorded Future’ın direktörlerinden Lindsay Kaye, “Şu ana kadar bu internet sitelerinden insanlara çok sayıda e-posta gittiği ve virüs yolladıklarını tespit ettik.

AŞI WUHAN’DAN GELDİ

İnternet üzerindeki bir Covid-19 aşısı satıcısının aşıyı doğrudan “Wuhan Bilim Enstitüsü”nden satın aldığını ve “bağış” karşılığında verdiğini yazan Reuters, “Bu satıcı, ürünü satın alan kişinin sağlık geçmişine dair belgeleri de istiyor” ifadesini kullandı.

İnternet üzerinden dolandırıcıların fiyat tarifesi de ortaya çıktı… Moderna’nın aşısı için 180 dolar istendiği belirtilirken, Pfizer ve BionTech’in aşısı için 150 dolar, AstraZeneca’nın tek dozu için ise 110 dolar isteniyor.

HIZLI TESLİMAT SEÇENEĞİ

Öte yandan aşının birkaç gün içerisinde buzlu özel kutu içerisinde gönderileceği belirtilirken ekstra para verenlere hızlı teslimat seçeneğinin de bulunduğu belirtildi.

Pfizer’ın sözcüsü bu konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Hastalar hiçbir zaman aşılara erişmek için internet üzerinden başvuru yapmamalı. Aşılar resmi merciler tarafından vurulmalı” ifadesi kullanıldı.

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