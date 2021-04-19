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Dr. Fauci: Yasaklanan aşı tekrar kullanılacak

Johnson&Johnson aşısının geçici olarak durdurulması kararına önümüzdeki hafta son verileceğini tahmin ettiğini söyleyen Dr. Anthony Fauci, “Bunun aksi bir karar beni şaşırtır” dedi.

Tayfun Hopali / ABD
Güncellenme: 07:23, 19/04/2021
HaberlerDünya
Dr. Fauci: Yasaklanan aşı tekrar kullanılacak

Amerika’nın Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü direktörü ve Beyaz Saray’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci kararın en erken Cuma günü açıklanabileceğini belirterek, “Bir şekilde aşıyı kullanmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. İptal edileceğini düşünmüyorum” dedi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen hafta 6 kadının beyinde kan pıhtılaşması sonucu ölümü üzerine aşının durdurulması kararını almıştı. Amerika'da şimdiye kadar 7 milyon kişi Johnson & Johnson aşısı oldu.

ÇOCUKLAR SONBAHARDA

CDC danışma kurulunun karar için 23 Nisan'da toplanması bekleniyor. Anthony Fauci nihai kararı bilmediğini ancak aşının devamından yana karar çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Fauci, sonbaharla birlikte lise çağındaki çocukların aşı olacağını 2022'in ilk aylarında her yaştaki çocuğun aşı olabileceğini söyledi.

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ABD Amerika beyaz Beyaz Saray Cuma Sağlık
Yayınlanma Tarihi:07:19,