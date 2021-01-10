Dünyanın konuştuğu Türk bilim insanlarından bir müjde daha: Bu sefer MS’i bitirecekler

Dünyanın dilindeki Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in ekibinden bir müjde daha geldi… Merkezi sinir sistemi rahatsızlığı olan Multipler Sklerose’ye (MS) karşı yeni aşı geliştirdiler.

Şu ana kadar tedavisi mümkün olmayan ve vücudun kendi hücrelerini tanıyamayıp yok etmesiyle ortaya çıkan MS hastalığı insanlara büyük acılar çektiriyor. Sadece Almanya'da 250 bin, Türkiye'de ise bilindiği kadarıyla 70 bin MS hastası var.

ŞAHİN: OLUMLU SONUÇLAR ALDIK

Covid-19'a karşı mRNA sistemli aşı geliştiren BioNTech'in kurucusu Prof. Uğur Şahin, eşi Özlem Türeci ve ekibi, mRNA tabanlı aşının “merkezi sinir sistemini” etkileyen hastalıkları da iyileştirebileceğini açıkladı.

Science adlı dergiye konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapan Uğur Şahin, bu çalışmalarda hayli ilerlediklerini ve fareler üzerinde yaptıkları deneylerde MS benzeri bir hastalığın semptomlarının önemli ölçüde iyileştirdiklerini açıkladılar. Profesör Şahin, şimdi sonuçların uyumluluğunun test edildiğini, klinik araştırmaların ise iki ya da üç yıl içinde başlayabileceğini söyledi.

TOLERE ETMESİ ÖĞRETİLİYOR

Geliştirilecek aşı, vücudun yabancı olduğunu sanarak “sinir sistemini koruyan miyelin maddesini” yok etmemesini sağlayacak.

Böylece MS'in önüne geçilecek. Aşıyla, DNA'lara “miyelin maddesini tolere etmesi” gerektiği öğretilecek ve vücut, bağışıklık hücreleri ile antikorlara saldırmayacak.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BOZMUYOR

Vücudun temel bağışıklık sistemini bozmadan çalışacak olan yöntem, “bağışıklık toleransının doğal mekanizmalarını taklit eden terapötik bir yaklaşık” şeklinde özetleniyor.

Profesör Şahin, Alman Haber Ajansı DP'ya yaptığı açıklamada, “RNA terapisi yaklaşımı ile dokuya saldırılmayacak koruyucu etkisi olan bağışıklık hücrelerinin oluşumunu sağlıyoruz. Ya da bunlara öğretiyoruz. Bu mekanizmayı insanlarda etkili bir şekilde kullanabilirsek, MS’nin farklı formları için evrensel tolerans indüksiyonu mümkün olabilir” dedi.

Deneylerde, faralerin koruyucu bir bağışıklık tepkisi oluşturma ve nötralize edici antikorlar geliştirme yeteneklerinin bozulmadığı da görüldü.

BİR ÇOK ALANDA KULLANILABİLİR

Geliştirdikleri Covid-19'a karşı mRNA aşısıyla, vücudun bağışıklık sistemini antikor üretmeye teşvik eden bilim insanları, benzer aşıyı çeşitli göğüs hastalıkları ve kanser araştırmalarında da kullanmak için geliştirmeye devam edeceklerini vurguluyor.

Ekip, mRNA aşı modelinin, bağışıklık sisteminden etkilenen diğer hastalıklar için de araştırıldığını, bulaşıcı hastalıklarla birlikte, alerj, artrit ve damar hastalıkları gibi kronik iltihaplı hastalıklara karşı da kullanılabileceği görüşünde.