Ekvador’da 2 ayrı hapishanede isyan çıktı: En az 21 ölü…

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bulunan 2 hapishanede isyan çıktı. Ulusal Özgürlükten Yoksun Kişilere Kapsamlı Bakım Hizmeti'nden (SNAI) yapılan açıklamada, Ekvador’un güneybatısındaki Guayaquil'de bulunan Litoral cezaevinde çıkan isyanda 8 mahkumun hayatını kaybettiği, 3 polis memurunun da yaralandığı bildirildi.

Ekvador Savcılığı ise Cotopaxi'de bulunan Latacunga cezaevinde de dün başlayan isyanlarda şimdiye kadar 13 mahkumun yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ayrıca aynı cezaevinde 35 mahkumun ve 6 polis memurunun yaralandığı belirtildi. Şimdiye kadar toplamda 21 mahkum hayatını kaybederken, toplam 35 mahkum ve 9 polis memuru da yaralandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cotopaxi'daki Litoral hapishanesinde polis memurları kaçmak için ana kapıya çıkan 61 mahkumu ele geçirdi.

ŞUBAT AYINDA 79 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Guayas ve Cotopaxi cezaevleri, Şubat ayında aynı anda kanlı isyanların gerçekleştiği 4 hapishaneden 2'siydi. Aralarında polis memurları ve mahkumların da olduğu 79 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

HAPİSHANELER AŞIRI KALABALIK

Ekvador’da 30 bin kişiyi barındırma kapasitesine sahip yaklaşık 60 cezaevi var ancak şu anda yaklaşık bin 500 gardiyanın gözetiminde yaklaşık 39 bin mahkum var.

Uzmanlara göre, hapishanelerin etkin kontrolünü sağlamak için 4 bin gardiyana ihtiyaç var. Ülkedeki hapishane aşırı kalabalık oranı yüzde 30 civarında. Kamu Denetçiliği Kurumu’na göre 2020 yılında cezaevlerinde 103 cinayet işlendi.

Ekvador, pandeminin ortasında ve hapishane nüfusunu azaltmak için küçük suçlardan hüküm giyenler için ikame tedbirler uygulayarak cezaevlerindeki doluluk oranını yüzde 42’den yüzde 30’a indirdi.