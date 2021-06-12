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Erdoğan-Biden zirvesi öncesi Ankara-Washington hattında kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 14:13, 12/06/2021
HaberlerDünya
Erdoğan-Biden zirvesi öncesi Ankara-Washington hattında kritik görüşme

Görüşmede ikili ilişkiler başta olmak üzere Afganistan, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs özelinde bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Zirvesi marjında yapılacak ikili görüşmenin detayları ve ele alınacak konular görüşüldü.

Köklü bir geçmişe sahip iki NATO müttefiki olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin olumlu gündemle ilerletilmesi ve stratejik işbirliğine odaklanılması gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye-ABD ilişkilerini ilgilendiren tüm konuların karşılıklı çıkar ve saygı anlayışıyla ele alınması gerektiği hususunda mutabık kalındı.

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