Ersin Tatar: Pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yoktur

İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansın ikinci günündeki ilk toplantı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlığında gerçekleştirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantının yaklaşık 40 dakika sürdüğünü belirten Tatar, “Biz kendi sorunumuzu ayrıntılı bir şekilde ve iki eşit egemen devlet talebimizi de gerekçeleriyle anlattık. Benden evvel Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis konuştu, sonra garantör devletlerin dışişleri bakanları kendi değerlendirmelerini yaptılar. Bütün bunları dinledikten sonra ikili görüşmelere geçilecek ve sonrasında süreci hep birlikte değerlendireceğiz” dedi.

Tatar, Anastasiadis'in kendi açısından değerlendirmeler yaptığını ve büyük ölçüde Guterres'e atıf yaptığını dile getirerek, “Biz de açık ve net şekilde kendi görüşlerimizi ifade ettik. Bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik yoktur, olmayacaktır. Kendi pozisyonumuzu bize verilen zaman diliminde detaylı ve gerekçeli bir şekilde anlattık. O günden bugüne şartların, konjonktürün değiştiğini ta 1960'lardan başlayarak, Crans Montana'da, Annan Planı'nda olanları, dünyanın ve Avrupa Birliği'nin (AB) Kıbrıs Türklerine yaptığı haksızlığı anlattık” ifadelerini kullandı.

“ÇAVUŞOĞLU KIBRIS TÜRK TARAFINA DESTEK VERDİ”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sunan Tatar, “Çavuşoğlu yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk tarafının pozisyonuna destek vermiştir” dedi.

Tatar, Rum basınında Guterres'in eşit egemen devlet söylemine olumlu bir yanıt vermediği yönünde çıkan haberler hakkında ise konferansa davet edildiklerinde ne söylediklerinin bilindiğini ifade etti. Tatar, Guterres'in bir takım şartlar olsa dahi iki tarafı bir araya getirmek için şartları zorladığını söylediğini de aktardı.

Toplantıya Tatar'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da katıldı.