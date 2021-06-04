Facebook ve Instagram’dan Trump’a kötü haber

Facebook’tan yapılan açıklamada, Donald Trump’ın 6 Ocak Kongre Binası baskınının ardından askıya alınan hesabının 7 Ocak 2023’e kadar kapalı kalacağı ifade edildi.

Facebook, iki yılın sonunda kamu güvenliğine yönelik risklerin devam edip etmediğine ilişkin uzmanlara başvurulacağını ve eğer devam ettiği kanaatine varılırsa hesabın askıya alma süresinin uzatılabileceğini kaydetti.

Askıya alma kararının kaldırılması durumunda ise Trump’ın yeni bir ihlal yaparsa yeni yaptırımlarla karşılaşacağı ifade edildi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz ay, Facebook’un Gözetim Kurulu, Trump’ın platforma giriş yasağının devam etmesine karar vermiş ancak ‘süresiz’ yasak kararının gözden geçirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Trump, başkanlığının son günlerinde 6 Ocak günü destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırıyı kınamamasının ardından birçok sosyal medya platformu gibi Facebook da Trump’ın hesaplarını kapatmıştı.

5 Mayıs’ta sosyal medya platformlarını kullanamadığı için bir blog sitesi açan Trump, yaklaşık bir ay sonra bu bloğu kapattı.

Trump, sosyal medya hesaplarının kapatılmasını ‘rezalet ve utanç’ olarak nitelendirerek, “Radikal solcu ruh hastaları gerçeklerden korktuğu için ABD Başkanı’nın ifade özgürlüğü elinden alındı” açıklamasında bulunmuştu.

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