Financial Times’tan Erdoğan yorumu: Donald Trump anı yaşadı

Financial Times’ın yazarlarından David Gardner imzalı makalede, “Erdoğan’ın sinir krizi bir zayıflık göstergesi” başlığı kullanılırken, “Ani karar değişimleri Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ahenkli politikadan yoksun olduğunu gösteriyor” denildi.

Gardner, “Cumartesi sabahının erken saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump anı yaşadı. Fakat ABD’nin eski başkanının Twitter’da yaşadığı sinir krizlerinin aksine Erdoğan bir kararname hazırladı. İlk olarak Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı ve bu ekonomik intihar olabilir. İkinci olarak da Türkiye’nin 10 yıl önce ilk imzalayan ülke olduğu ve kadına şiddeti engelleyen anlaşmadan çıktı” yorumunu yaptı.

“BİR GÜÇ GÖSTERİSİ AMA…”

Makale boyunca Türk ekonomisini anlatan Gardner, “Bağımsız yardımcılarını uzaklaştırdıktan yanındaki saray mensupları ile birlikte uyumlu bir politika yaratma yeteneğini neredeyse kaybetti. Bunun yerine İstanbul ve Ankara da dahil olmak üzere 2019’daki yerel seçimden sonra Türkiye’nin birçok büyük kentinde kontrolü yitirdikten sonra İslamcı ve aşırı milliyetçi seçmene destek oldu. İçi boşaltılmış bir AKP, 30 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar partisinden çok bir muhalefete benziyor. Bu bir güç gösterisidir ama aynı zamanda kırılganlığı da gösteriyor” ifadeleriyle yazıyı sonlandırdı.

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